Михалков ответил на слухи о своей сексуальной ориентации

Советский и российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков дал интервью видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю, в котором, среди прочего, прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.

Режиссер признался, что он натурал и сексуального влечения к мужчинам никогда не испытывал. К однополой любви Михалков относится негативно, а гомосексуализм назвал противоестественным явлением. В тоже время Михалков отметил, что любые сплетни можно использовать в свою пользу в зависимости от ситуации.

«Выгода во всем. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам (за это - прим. ред.)», - рассказал режиссер в интервью, опубликованном на YouTube.

Отвечая на вопрос блогера о своих картинах, Михалков сказал, что возможно кто-то из критиков считает, что у него есть фильмы низкого качества, однако он с этим не согласен.

Фильм «Утомленные солнцем – 2: Предстояние», вышедший в прокат в 2010 году, режиссер назвал «великой картиной», которую не могут понять только те, кто ничего «не знает про историю войны».

В тоже время комедию «Смерть Сталина» Михалков саму по себе считает картиной низкого качества. Режиссер уверен, что недопустимо смеяться над историей и теми вещами, которые болезненно воспринимаются обществом.

Он указал на то, что «Смерть Сталина» вышла в прокат в преддверии 75-летия победы в Сталинградской битве и отметил, что западные кинодеятели не позволяют себе смеяться над историей своих государств, в частности над событиями великой французской революции.