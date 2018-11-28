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Генпрокуратура обнаружила системные нарушения закона в Роскосмосе

Вадим Синицын
00:57 28.11.2018
Проверки выявили многочисленные факты поставок некачественной продукции. Кроме того, были нарушены сроки выполнения оборонных заданий, а контроль за расходованием средств бюджета практически отсутствовал.
Фото: roscosmos.ru

Генеральная прокуратура выступила с заявлением в адрес прежнего руководства государственной корпорации «Роскосмос». По версии ведомства, предыдущие руководители систематически нарушали закон, в том числе при выполнении государственного оборонного заказа.

В данный момент надзорная служба проводит дополнительные проверки деятельности прошлых руководителей Роскосмоса. Корпорация оказывается генеральной прокуратуре полное содействие. Отмечается, что нынешнее руководство Роскосмоса также находится на контроле ведомства.

Проверки выявили многочисленные факты поставок некачественной продукции. Кроме того, были нарушены сроки выполнения оборонных заданий, а контроль за расходованием средств бюджета практически отсутствовал.

Как заявил официальный представитель генеральной прокуратуры Александр Куренной, системные нарушения законодательства зафиксированы в работе корпорации с 2017 по первую половину 2018 года. По его словам, за этот период эксперты обнаружили около семи сотен нарушений, по мотивам которых запущены в производство 16 уголовных дел.

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