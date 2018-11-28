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ФСБ: украинским морякам приказали двигаться к Керчи в «скрытном порядке»

Виктория Косогляденко
00:27 28.11.2018
Данная информация содержится в контрольном листе готовности военного катера «Никополь». В этом документе старшему группы кораблей прямым текстом предписывается осуществить скрытный переход.

Задержанные Федеральной службой безопасности РФ украинские моряки имели приоритетный приказ «двигаться в скрытном порядке» при переходе из Одессы в Бердянск. Это следует из документов, которые были найдены у арестованных при осмотре.

Данная информация содержится в контрольном листе готовности военного катера «Никополь». В этом документе старшему группы кораблей прямым текстом предписывается осуществить скрытный переход, особенно при подходе к Керченскому проливу.

«… ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск скрытным порядком, сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», - говорится в сообщении.

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Кроме того, стало известно, что на украинских кораблях находилось достаточное количество оружия, в том числе крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, автоматы, гранаты и соответствующие боеприпасы. Также были обнаружены четыре артиллерийские установки.

Напомним, 25 ноября, ФСБ РФ задержала три корабля ВМС Украины, которые, как позднее признали сами члены экипажа судов, незаконно вошли в российские воды. Украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников покинуть воды, после чего были задержаны и доставлены в керченский порт.

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