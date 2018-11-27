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ВСУ привлекли беспризорных детей к рытью окопов в Мариуполе

Вадим Синицын
23:23 27.11.2018
Организацией процесса занялся местный благотворительный фонд «Республика Пилигрим», основателем которого является капеллан Вооруженных сил Украины Геннадий Махненко.
ВСУ привлекли беспризорных детей к рытью окопов в Мариуполе
Фото: Телеканал ТV7 Мариуполь, Facebook

В Мариуполе украинские военнослужащие привлекли детей к рытью окопов. Организацией процесса занялся благотворительный фонд «Республика Пилигрим», основателем которого является капеллан Вооруженных сил Украины Геннадий Махненко.

Как сообщает мариупольский телеканал TV7, рытьем окопов заняты около пятидесяти детей из числа беспризорников. Их целью является «помощь морским военным с берега». Дети работают под присмотром вооруженных военных.

«Пятьдесят бывших беспризорных вместо учебы копают окопы, чтобы как можно скорее укрепить береговую линию», - говорится в сюжете телеканала.

Сюжет, задуманный в качестве «патриотического», вызвал неоднозначную реакцию в украинском сегменте Интернета. ВСУ и организаторов акции в лице благотворительного фонда обвинили в эксплуатации детского труда, нагнетании панических настроений и желании держать людей в страхе.

Подобные действия со стороны Украины начались после провокации, устроенных ВМСУ у Керченского пролива. Конфликт разгорелся 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно вторглись в территориальные воды России. Несмотря на требования российских пограничников, корабли отказались покидать территорию. В итоге они были задержаны с применением оружия.

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