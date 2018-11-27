В Кремле ответили на заявление Порошенко о безуспешном звонке Путину

Петр Порошенко заявил, что пытался связаться с Владимиром Путиным после инцидента, произошедшего в Керченском проливе. Однако его попытки оказались безуспешными.

После чего украинский президент, по собственному признанию, был вынужден обратиться к Ангеле Меркель, чтобы она в свою очередь связалась с Путиным. Об этом сообщает телеканал «112».

Тем не менее, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг слова украинского лидера. Как передает его слова РИА Новости, никаких контактов двух президентов после произошедшего в Керченском проливе не было.

Напомним, конфликт разгорелся 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно вторглись в территориальные воды России. Несмотря на требования российских пограничников, суда отказались покидать территорию. После чего все корабли были задержаны ФСБ РФ.