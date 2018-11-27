Сбербанк прокомментировал информацию о требовании подтверждать переводы

Сбербанк блокирует денежные переводы только в случае мошенничества. При этом организации ничего неизвестно о массовых блокировках карт и счетов клиентов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Сбербанка.

В банке добавили, что к клиенту могут обратиться за подтверждением, если операция вызывает сомнения. Если перевод законный, его выполнят. Также в пресс-службе уточнили, что существуют критерии проверки финансовых операций, которые закреплены в законодательстве, но бытовые переводы между гражданами не входят в зону их контроля.

Ранее газета «Известия» сделала публикацию о том, что Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф стали требовать экономическое обоснование переводов у своих клиентов на суммы в пределах одной тысячи рублей.

Напомним, в конце сентября в силу вступил федеральный закон, который обязывает банки оценивать риски несанкционированных платежей.