Два человека пострадали при пожаре на ледоколе в Петербурге

В результате крупного пожара, разгоревшегося в Петербурге на территории АО «Адмиралтейские верфи», пострадали два человека. По данным регионального МЧС РФ, один из пострадавших был доставлен в больницу, второй – отказался от госпитализации после осмотра врачами.

Кроме того, сообщается, что из-за огня значительно пострадали кабели, оборудование, а также обшивка технических помещений.

В настоящий момент на месте работают специалисты, которые занимаются ликвидацией последствий пожара. Отмечается, что превышения норм предельно допустимой концентрации опасных веществ не выявлено.

Напомним, сообщение о пожаре на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» поступило в МЧС в 19.00 по местному времени. Ему был присвоен третий уровень сложности. На место оперативно выдвигалась бригада, которой спустя время удалось ликвидировать открытое горение.