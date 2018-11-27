Путин и Трамп встретятся на саммите G20

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут двусторонние переговоры на саммите G20 в Аргентине.

Трамп планирует обсудить с Путиным вопросы безопасности и контроля над вооружениями.

Аналогичные встречи Трамп проведет с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, сообщает CNN.

Ранее в Кремле заявили о том, что Путин рассчитывает встретиться с главой КНР Си Цзиньпином на данном саммите.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Аргентине с 30 ноября по первое декабря.