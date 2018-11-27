Умер создатель мультсериала «Губка Боб»

Создатель мультсериала «Губка Боб» Стивен Хилленберг ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщили представители канала Nickelodeon.

На протяжении последнего времени мультипликатор боролся с серьезным заболеванием - амиотрофическим боковым склерозом. Однако в итоге болезнь победила.

«Губка Боб Квадратные Штаны» - культовый американский мультипликационный сериал. Впервые он вышел на экраны в 1999 году. Всего по ТВ трансировались 12 сезонов сериала, а за все время существования мультфильм собрал множество премий, среди которых четыре Emmy и две BAFTA Children's Awards, и завоевал многотысячную армию поклонников.