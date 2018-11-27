Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» локализован

На территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге локализован пожар, сообщение о котором поступило в МЧС в 19.00 по местному времени. Спасатели обнаружили возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин».

По данным МЧС по Санкт-Петербургу, площадь пожара составила 300 квадратных метров, ему присвоен третий уровень сложности.

На месте происшествия создано пять боевых участков, пожарные протянули многометровые рукавные линии, применяли пенную атаку.

На данный момент открытое горение на ледоколе удалось ликвидировать. К тушению привлечены 24 единицы техники и 110 спасателей личного состава.