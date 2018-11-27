СК возбудил дела после нападений на дипучреждения РФ на Украине

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту нападения на учреждения, пользующиеся международной защитой.

По данным следствия, группа нарушителей 25 ноября умышленно напала на здание Посольства Российской Федерации на Украине в Киеве, забросав его дымовыми шашками. 26 ноября зафиксировано аналогичное нападение на Генеральное консульство России в Харькове.

Здания посольств и их имущество находятся под международной защитой в соответствии с нормами международного права.

На данный момент следственный комитет устанавливает личности правонарушителей.