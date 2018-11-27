Путин подписал пакет законов о налогах для самозанятых

Владимир Путин подписал три закона о введении налогов для самозанятых граждан, действие которых распространяется на четыре региона – Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан. Информация об этом опубликована на сайте правовой информации.

Режим вводится в качестве эксперимента и действует с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Так, ставка налога для тех, кто продает товары физическим лицам составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 6%. При этом 1,5% пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования.

Стоит отметить, что переход на систему является добровольным. Действие законов распространяется на тех, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в месяц.