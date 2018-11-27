Пожар на ледоколе в Петербурге распространился на 300 квадратов

Ранг пожара на территории Адмиралтейских верфей повышен до третьего. Как сообщили в региональном МЧС РФ, сообщение о возгорании по адресу набережная реки Фонтанки, дом 203, поступило на пульт дежурного в 19.00 27 ноября.

«Первые подразделения прибыли к месту вызова в 19.08», - говорится в сообщении спасателей.

К моменту приезда пожарных огонь распространился на 3 и 4 палубы строящегося дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин».

«Площадь пожара в настоящее время составляет 300 квадратных метров», - заявили в МЧС.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

К ликвидации пожара привлечены 24 единиц техники и 110 человек личного состава.