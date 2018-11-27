В Крыму суд арестовал 12 украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте 12 из 24 моряков, которых накануне задержали в Керченском проливе. Мерой пресечения выбран арест на два месяца – до 25 января 2019 года.

Адвокаты моряков сообщают, что военнослужащие будут находиться в СИЗО Симферополя.

Судьи рассматривали материалы дел с 15:00 по московскому времени 27 ноября, заседания шли параллельно в трех залах. Продолжение судебных разбирательств запланировано на среду.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно вторглись в территориальные воды России с провокационной целью, совершали опасные маневры и никак не реагировали на требования российской стороны. Все судна были задержаны ФСБ РФ. В ответ на эти действия на Украине ввели военное положение на 30 дней и привели армию и СБУ в боевую готовность.