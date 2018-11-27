В Петербурге загорелся ледокол «Виктор Черномырдин»

В Санкт-Петербурге на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» разгорелся крупный пожар. Огонь распространился на вторую и третью палубы судна. Об этом «Звезде» рассказали в МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, в результате ЧП жертв нет.

Причина возгорания неизвестна. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются. На месте работают специалисты.