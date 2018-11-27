Переброску береговых комплексов «Бал» в Крыму сняли на видео

Опубликовано видео с переброской противокорабельных береговых комплексов «Бал» в Крыму. На кадрах запечатлен момент, как на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь колонна техники движется по одной из полос, сопровождаемая полицейскими машинами.

«Бал» - это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Был принят на вооружение ВС РФ в 2008 году. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и побережья.