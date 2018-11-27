Порошенко опубликовал обновленный указ о военном положении на Украине

Петр Порошенко внес изменения в указ о введении на Украине военного положения.

Так, предлагаемый срок военного режима был снижен с 60 суток до 30 дней. Документ вступает в действие 26 ноября. Информация об этом опубликована на сайте президента Украины.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Действие документа датировалось с 26 ноября до 25 января 2019 года. После согласования с Верховной радой было принято решение ввести спецположение на 30 дней.

В связи с возникшей путаницей сегодня, 27 ноября местные СМИ опубликовали неправильный указ Порошенко о военном положении. Ошибка заключалась в дате вступления документа в силу и длительности его действия.

После чего вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пообещала, что в ближайшее время издание опубликует опровержение, а ответственных привлекут к дисциплинарной ответственности.