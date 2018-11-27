Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства

Российский ведущий и заместитель директора ГТК «Россия» подтвердил, что является как гражданином РФ, так и гражданином Великобритании. По его словам, факт наличия второго гражданства журналист никогда не утаивал.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией провел расследование, в ходе которого выявил, что Брилев вместе со своей супругой числятся в списке избирателей района Ноттинг-Хил в Лондоне.

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям», - заявил журналист в своем Facebook.

При этом Брилев подчеркнул, что у него нет никакого доступа к гостайнам, так, никаких законов журналист не нарушал.

Более того, он активно сотрудничает с британскими специалистами и в скором времени, например, совместно с историком из Великобритании выпускает книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны.