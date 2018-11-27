Путин согласился с предложенными поправками в школьном образовании

Необходимо скорректировать правила по привлечению студентов к преподавательской деятельности в школах и порядок проведения экскурсий для школьников на предприятиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию во вторник, 27 ноября.

На совещании один из его участников, директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич, указал на нерешенный вопрос о деятельности студентов, которые работают педагогами дополнительного образования в школах и кружках. При этом новый профессиональный стандарт, который будет действовать с 2020 года, сделает данную деятельность фактически нелегальной.

Пратусевич также рассказал, что его лицей не может проводить экскурсии на предприятиях, потому что формально это будет считаться ведением образовательного процесса в месте, на которое не распространяется лицензия. Данная проблема актуальна для многих учебных заведений.

В ответ на озвученные проблемы Путин сказал, что «система должна быть гибче» - нужно подумать, как урегулировать вопрос использования студентов для преподавательской деятельности. Президент согласился с важностью проведения экскурсий на предприятиях для детей и сказал, что все правила необходимо поправить, иначе они станут «прокрустовым ложем».