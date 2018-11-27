ФСБ рассказала об изъятых у украинских моряков трофеях и документах

Сотрудники ФСБ обнародовали трофейные документы, которые были изъяты у задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Из них следует, что украинские суда направились из Одессы в Бердянск. При этом предполагается, что транзит должен был осуществиться скрытно около Керченско-Еникальского канала.

Более того, у моряков нашли конспект с установленными РФ правилами плавания по Керченско-Еникальскому каналу.

Кроме того, как сообщили в службе безопасности, на задержанных судах было обнаружено большое количество боеприпасов, в их числе несколько пулеметов, гранатометов, автоматов, травматических пистолетов и гранат и ряд других.

В сообщении добавляется, что на судах были обнаружены четыре артустановку, состоящие из пушки 30 мм, АГС-17 и ПКТ - по две на каждый катер.

Напомним, накануне РФ задержала три корабля ВМС Украины, которые, как признали сами члены экипажа судов, незаконно вошли в российские воды.

Украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников покинуть воды, после чего были задержаны и доставлены в керченский порт.