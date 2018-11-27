Проблему на стартовом столе космодрома Восточный устранили еще в октябре

Обнаруженный дефект в деформационном шве на стартовом столе для ракет-носителей «Союз-2» устранен еще в октябре, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Силами подразделений Роскосмоса замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», - говорится в сообщении.

Ранее в документе на сайте госзакупок говорилось о том, что внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки блоков А и Б имеют разрывы.

Космодром «Восточный» - это российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в 2016-ом. Восточный возводили для обеспечения независимого доступа в космос, гарантированного выполнения международных и коммерческих космических программ и сокращения затрат на космодром Байконур.