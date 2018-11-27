Солистка группы «Винтаж» рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации

Солистка популярной группы «Винтаж» Анна Плетнева на свой странице в Instagram опубликовала видео, на котором она запечатлена на больничной койке.

«Спасибо вам, что вы так волнуетесь за меня, хочу сообщить, что мне уже лучше!» - написала в соцсети Плетнева.

Она также добавила, что врачи в больнице делают все для того, чтобы артистка в скором времени оказалась в строю.

Ранее сообщалось, что Плетневу госпитализировали из-за ухудшения состояния после пневмонии.

После того, как солистке «Винтаж» диагностировали пневмонию, она продолжала выступать и давать концерты на протяжении недели, несмотря на удушающие приступы кашля. Перед каждым выступлением девушка выпивала большое количество лекарственных препаратов, чтобы убрать симптомы болезни. После одного из концертов Плетнева потеряла сознание, и ее пришлось экстренно госпитализировать. Теперь солистка «Винтаж» проведет несколько недель под наблюдением медиков.