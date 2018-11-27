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Washington Times обнародовала схему масштабного отмывания денег с помощью окружения Порошенко

Дарья Михалина
18:40 27.11.2018
Журналисты заподозрили ближайшее окружение Порошенко в хищении порядка $200 млн.
Washington Times обнародовала схему масштабного отмывания денег с помощью окружения Порошенко
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com , Globallookpress

Американское издание The Washington Times высказало предположение, что украинский президент Петр Порошенко может оказаться одним из самых коррумпированных лидеров.

По данным издания, велика вероятность того, что большое количество схем по «отмыванию» денег осуществляются через ближайшее окружение главы Украины.

В качестве примера журналисты приводят случай, произошедший в 2013 году, когда три компании – украинская «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) и кипрские Quickpace Limited и Sabulong Trading - заключили договор о сотрудничестве, после чего кипрские компании приобрели у крупнейшего украинского государственного банка «Ощадбанк» валютные ОВГЗ на сумму 160 миллионов долларов.

Спустя время вышеназванные кипрские компании перешли во владение украинского бизнесмена Александра Онищенко вместе с раннее приобретенными компаниями облигациями и процентами за них, сумма которых составила порядка 30 миллионов долларов.

Кроме того, отмечается, что снятием ареста со счетов занимались двое человек из ближайшего окружения Порошенко - Макар Пасенюк и Валерия Гонтарева.

В материале высказывается предположение, что в снятии ареста со счетов Quickpace и Sabulong был заинтересован лично Порошенко.

Помимо этого, отмечается, что, несмотря на конфликт межу Россией и Украиной, президент не сокращает свои бизнес-интересы на территории РФ. Так, помимо фабрики «Рошен», Порошенко принадлежит аграрный бизнес ООО «Лакигрейн» и крохмальное производство ООО «Крохмалопродукты».

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