«С журналистами надо жестче»: что предложил депутат Екатеринбурга

Журналисты должны работать для гордумы, заявил депутат городской думы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александр Колесников.

Данное заявление прозвучало во время обсуждения в Городской думе Екатеринбурга вопроса о введении дополнительной должности фотографа в пресс-службе и возможных договоренностей с местными СМИ о покупке эфирного времени и печатной площади.

«Не мы для журналистов, они для нас. Нет такой «четвертой власти», это сказки», — цитируют РИА Новости Колесникова.

Депутат посоветовал руководителю пресс-службы Алене Земляниковой усиленнее работать с аккредитацией в думе. Колесников подчеркнул, что с журналистами нужно быть жестче, «как с женщинами — чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся».

Пока в гордуме никак не прокомментировали эти высказывания.