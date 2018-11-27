Суд отправил под стражу шестерых задержанных украинских моряков

Суд закончил рассмотрение дел первой шестерки украинских моряков. Все они были отправлены под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает «Крым-информ».

По информации агентства, под стражу отправились Виктор Варемез, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Виктор Беспальченко, Андрей Опрыско и Юрий Будзыло.

В скором времени в суд будут доставлены еще шестеро задержанных моряков. Рассматривать дела украинских нарушителей будут допоздна. Как сообщает «Крым-информ», завтра, 28 ноября, в суде будут избирать меру пресечения для командного состава украинских кораблей.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на требования российской стороны остановиться, после чего были задержаны ФСБ РФ.