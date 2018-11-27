Опубликованы яркие кадры группового и одиночного пилотажа участников Iran Air Show-2018

Девятый международный авиасалон проходит в Международном выставочном центре острова Киш, в Иране.

В текущем году мероприятие продлится четыре дня – с 26-29 ноября. Во время выставки участники демонстрируют последние достижения в авиационной промышленности.

В программе участвуют и российские экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В их программу входят как демонстрация одиночного пилотажа на форсажном режиме работы двигателей, так и группового пилотажа с перестроением экипажей в различные фигуры - «стрела», «конверт», «звезда».

Кроме того, во время проведения мероприятия планируются переговоры между представителями Тегерана и Москвы, на которых поднимется вопрос о приобретении российских пассажирских самолетов.

Всего в авиасалоне участвуют 110 иранских и зарубежных компаний.