Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Юго-Западная» в Москве

Мужчина погиб, упав на рельсы на станции «Юго-Западная» Сокольнической линии столичной подземки. Об этом рассказали «Звезде» в УВД на московском метрополитене.

В ведомстве сообщили, что извлекают тело погибшего мужчины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В Twitter московского метро сообщалось, что из-за инцидента станции «Проспект Вернадского», «Румянцево», «Юго-Западная» и «Саларьево» были временно закрыты. Сейчас станции работают в штатном режиме.