Путин поздравил Гребенщикова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием музыканта Бориса Гребенщикова. Путин отметил, что лидер рок-группы «Аквариум» создал «целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами», именно поэтому его произведения любят как в нашей стране, так и за ее пределами.

Российский лидер пожелал Гребенщикову неиссякаемого вдохновения и новых интересных планов.

Борис Гребенщиков является русским поэтом, музыкантом, композитором и певцом, гитаристом рок-группы «Аквариум» и одним из основателей рок-музыки в России. Среди самых известных выпущенных музыкальных альбомов «Время N», «Соль», «Русский альбом» и другие.