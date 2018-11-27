Как в тундре: девушке-инвалиду дали в Якутии квартиру без тепла и света

Семья с инвалидом-колясочником из Якутска через десять лет ожидания наконец получила квартиру, но без отопления и света. Семье квартира досталась с промерзшей сантехникой, незакрывающимися окнами и отсутствием пандуса в подъезде.

Юрий Медянников с женой, двумя сыновьями и дочкой-инвалидом живет в доме с печным отоплением на окраине. Десять лет назад эта семья перебралась в Якутск, где они приобрели квартиру и сделали в ней ремонт, но у строителей были другие планы: на месте дома должен был появиться торговый центр. Последние несколько лет семья вынуждена жить на даче.

Восстановить справедливость не помогло даже решение суда, который распорядился взамен снесенного предоставить девушке-инвалиду Любови Медянниковой новый дом. Потеряв всякую надежду, ее отец решил возвести его в одиночку. Он даже материалы просил у строительных компаний, но ситуация приобрела неожиданный поворот, когда об этой истории написали в одной из социальных сетей.

«И тут сразу после этого, раз - и зашевелились, через два дня. Департамент жилищных отношений тоже сказал, что якобы нас восемь лет что ли тоже ищут, найти не могут. Мол, якобы письма к нам сюда отправляли. Только мы ни одного письма не получали!» - рассказал отец девушки-инвалида.

Департамент жилищных отношений после шумихи в прессе спустя 10 лет выделил квартиру. Теперь чиновники признают в ней, действительно, требуется ремонт. Напор воды в кранах и исправность сантехники проверяет лично первый заместитель мэра Якутска Владимир Федоров.

«Это не прямо такая сплошная беда нашего Департамента жилищных отношений, но факт есть факт. Мы сейчас проводим служебную проверку. И тот исполнитель, или чиновник, который привык так работать, с таким уровнем отношением к нашим жителям, города Якутска, будет однозначно наказан», - заявил он.

В ближайшие несколько дней власти обещают полностью привести квартиру в порядок, а также установить пандус. Вот только проблему это решит лишь частично, формально, по словам Любови Медянниковой, жилплощадь предоставляют отцу, а девушка до сих пор как была нуждающейся в улучшении жилищных условий, так и продолжает ею являться.