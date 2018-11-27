В Екатеринбурге депутат от КПРФ назвал ГУЛАГ «хорошей вещью»

В Екатеринбурге 23-летний депутат Гордумы от партии КПРФ Андрей Пирожков заявил, что наличие трудовых лагерей в СССР имеет ряд преимуществ перед существующей в современной России пенитенциарной системой.

Так, по его словам, заключенные в ГУЛАГе были обязаны работать на благо общества, в то время как отбывающие наказание в современных тюрьмах люди лишь «чифирят и больше ничего не делают». При этом в интервью для The Village юноша добавил, что содержатся арестанты на деньги обычных граждан.

Высказывание депутата вызвало шквал негатива на просторах Интернета, после чего Пирожков поспешил объясниться. Он уточнил, что ни в коем случае не восхваляет репрессии, а также сопереживает тем, кто был беспричинно отправлен в трудовой лагерь.

«Сама концепция имеет право на существование. Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы», - цитирует молодого депутата TJournal.

Более того, Пирожков отдельно подчеркнул, что система, существовавшая в СССР, ни в коем случае не должна быть воссоздана ни в России, ни в какой-либо другой стране.