Опубликовано фото пробоины украинского катера после ЧП в Керченском проливе

«Украинский милитаристский портал» в своем Twitter опубликовал фото бронированного катера ВМС Украины «Бердянск». На снимке видна пробоина в корпусе, полученная в ходе событий в Керченском проливе.

Эксперты, чьи имена не называют, утверждают, что на фото виден результат попадания в катер 30-миллиметрового снаряда из артиллерийской системы АК-630, которая предназначена для уничтожения воздушных и морских целей. Данная установка присутствует на российском пограничном катере «Изумруд», который действительно вынужденно открыл огонь по украинскому судну.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины, катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», незаконно вторглись на территорию России в Керченском проливе. В результате погони все судна были задержаны ФСБ РФ.

Сегодня, 27 ноября, суд арестовал первого задержанного моряка. В течение дня планируется рассмотреть дела еще 12 украинских военнослужащих.