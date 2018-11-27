ВС предложил не привлекать к ответственности за личные «шпионские» средства

Из-за многочисленных уголовных дел об использовании разных «шпионских» устройств, например, авторучек, Верховный суд предложил не наказывать людей, которые покупают подобные девайсы в целях личной безопасности.

Дело в том, что в Уголовном кодексе существует статья 138.1 – «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

В проекте постановления пленума суда отметили, что сам факт незаконного оборота не может говорить о виновности человека, если он совершал покупку без умысла. В качестве примера Верховный суд уточнил, что нельзя наказывать покупателя, если тот приобрел девайс, «рекламируемый как устройство бытового назначения» и при этом не знал его фактического функционала.

Под статью не должны попадать и те, кто купил подобные «шпионские» устройства для личной безопасности.

ВС считает, что если эти устройства не используются как «средства посягательства на конституционные права граждан», то квалификация по статье 138.1 УК РФ не действительна, пишут РИА Новости.