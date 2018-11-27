МИД обратился к россиянам с предупреждением из-за ситуации на Украине

Россиянам нужно быть осторожнее в связи с обострением политической ситуации на Украине. Предупреждение опубликовал на своей странице в Twitter МИД России.

Дипломаты уточнили, что после инцидента в Керченском проливе на Украине введено военное положение, там усилились антироссийские настроения.

Кроме того, накануне в Киев не пустили около сорока наших сограждан, прилетевших из Белоруссии - в аэропорту они были задержаны пограничниками, в результате этого людям пришлось возвращаться в Минск. Также с воскресенья Украина ограничила въезд россиян и на границе с Крымом. Такой режим действует на трех пунктах пропуска в Херсонской области.

Такие меры были приняты после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины попытались пересечь российскую границу. Украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников покинуть воды, после чего их задержали и доставили в керченский порт.