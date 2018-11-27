Путин жестко раскритиковал систему заказов на научные исследования

Владимир Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования.

По словам российского президента, ныне действующая в стране система неэффективна. Так, как отметил Путин, приоритетной задачей должно стоять исключительно финансирование «живых» исследований.

«Нам нужно финансировать не эти административные издержки, а "живые" исследования в интересах страны, экономики и наших граждан», - заявил российский лидер во время своего выступления на заседании Совета при правительстве РФ по науке и образованию.

Тем не менее, по словам Путина, несмотря на имеющуюся систему предоставления грантов, «тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями», при этом зачастую эти исследования не доводятся до конца.

Кроме того, он добавил, что государство зачастую само не формирует задачи и цели научных трудов, связанные с обеспечением государственных нужд.