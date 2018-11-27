Суд арестовал первого из задержанных украинских моряков

Члена экипажа буксира «Яны Капу» Виктора Варемеза заключили под стражу до 25 января 2019 года по решению Киевского районного суда Симферополя. Ранее стало известно, что Варемез во время инцидента в Керченском проливе пытался уйти от российских кораблей и не реагировал на призывы пограничных служб, поэтому «оставаясь на свободе, может скрыться от следствия». Военнослужащий вину не признал.

За сегодня, 27 ноября, суд рассмотрит дела 12 украинских моряков.

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России и после игнорирования требований с российской стороны были задержаны ФСБ РФ.

После этого в Украине было принято решение о введении военного положения - воинские части Объединенных сил Украины приведены в полную боевую готовность.