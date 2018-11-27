Путин вручил госнаграды деятелям культуры, науки и спорта

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Ордена, медали и почетные звания из рук главы государства получили деятели науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры.

«Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей, но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще - это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики. Спасибо вам большое, поздравляю вас еще раз!» - сказал президент России.

Звание героя Россия было присвоено космонавту-испытателю Сергею Рыжикову. Орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени помимо Инны Чуриковой и Льва Лещенко были награждены председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Также к наградам были представлены тренер российской сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе и тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. Она получила Орден «За заслуги перед отечеством» второй степени.