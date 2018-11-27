На Украине опубликовали неправильный указ Порошенко о военном положении

Украинское издание «Правительственный курьер» неверно опубликовало указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. Ошибка заключалась в дате вступления документа в силу и длительности его действия.

В материале говорилось, что, начиная с 26 ноября, в ряде регионов начинает действовать 60-дневний режим, в то время как, по словам самого украинского президента, новое положение вводится с 28 ноября сроком на 30 дней.

Как позже заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, в ближайшее время издание опубликует опровержение.

«Ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - добавила она в комментарии в Facebook.

Решение ввести военное положение в стране Порошенко аргументировал тем, что накануне РФ задержала три корабля ВМС Украины, которые, как признали сами члены экипажа судов, незаконно вошли в российские воды.

Вскоре Верховная рада в ходе внеочередного заседания большинством голосов одобрила инициативу. «За» решение проголосовали 276 депутатов, еще 30 депутатов проголосовали «против», один - воздержался.