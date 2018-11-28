Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Топ-7 мифов о холоде и обморожении: растирки снегом и менингит из-за мороза

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:42 28.11.2018
Нередко в нашем обществе удивительные предрассудки оказываются очень живучи. Несмотря на то, что их уже не раз опровергали, народная память просто так расставаться с ними не желает. «Звезда» запускает проект «Битва за реальность». Каждую неделю мы будем выбирать тему и опровергать самые живучие мифы о ней.
Топ-7 мифов о холоде и обморожении: растирки снегом и менингит из-за мороза
Фото: кадр из фильма Сияние 1980 Стэнли Кубрик

«Звезда» собрала самые популярные мифы о холодной погоде и обморожении.

Осень очень долго радовала европейскую часть России нехарактерно теплой погодой. Но зиму у нас никто не отменял, а некоторые представители рода человеческого до сих пор полагают, что ходить можно в легком пальто и подвернутых джинсах. Главное, чтоб красиво. Каждый раз, когда в поле зрения попадают голые лодыжки, а на улице температура приближается к нулю, кажется, что тебе холодно и «за себя и за того парня». И миру твердили уже не раз, что все это грозит обморожением.

А стоит нашим сердобольным и скорым на помощь гражданам увидеть посиневшие руки своих детей / друзей/ родственников, как начинаются героические попытки согреть замерзающего. Ведь его спасение – теперь дело рук всех окружающих. Мы попробуем развенчать самые популярные мифы о воздействии холода на человека.

1. Растереть несчастного снегом прямо на улице

То есть человеку и так холодно, а мы его еще разденем и натрем снегом. Нет, так делать нельзя. Мелкие сосуды на морозе становятся, проще говоря, очень хрупкими. Такими резкими движениями можно повредить их и занести инфекцию.

 А для людей со слабым сердцем такая шоковая терапия вообще неполезна.

2. Ну если нельзя снегом, тогда быстрее в тепло и в горячую воду

И снова плохо.  Нет, то, что человека нужно привести в теплое помещение – это факт. Но вот согревать пострадавшего нужно постепенно. Во-первых, для организма в целом погружение в кипяток будет шоком. А во-вторых, от резких перепадов температуры в крови могут образовываться тромбы, что может привести к куда более серьезным последствиям. Лучше всего начать отогревать человека в чуть теплой воде, около 20 градусов, и постепенно довести ее до 40.

3. Алкоголь прекрасно согревает

Да, многим так кажется. И когда пьешь по телу вроде разливается приятное тепло. Но это обманчивое ощущение. Употребление алкоголя притупляет чувство холода, организм просто неадекватно реагирует на внешнюю среду, и человек, находясь в состоянии подпития, не может контролировать собственное состояние. В итоге, получает  еще более сильное обморожение.  Кстати, статистика говорит сама за себя: более 90% случаев обморожения приходится на людей, находящихся в сильном опьянении.

4. Примерзшего к качелям (или другим металлическим предметам) нужно скорее отодрать

Нет, так мы только нанесем ребенку (хотя и некоторые взрослые тоже попадают в столь щекотливую ситуацию) дополнительную травму. Лучше всего полить железку теплой водой. Тогда все останутся целы. Хотя, понятно, что это не всегда возможно. Тогда попытайтесь погреть железку просто дыханием. Так вы хоть немного облегчите положение нерадивого отпрыска (или друга).

5. Менингит – следствие того, что я не надел шапку

Нет. Менингит – это сугубо инфекция. Она не проникает в головной мозг из-за переохлаждения. У менингита три основных возбудителя: вирус, грибок или бактерия.  По сути, это – воспаление оболочек головного или спинного мозга. Конечно, организм из-за переохлаждения слабнет и становится более восприимчивым к инфекциям, но это – не главная причина менингита. И тем более не повод не носить шапку.

6. Не дыши холодным воздухом – горло заболит

Опять же причины того, что в «горле першит и глотать больно» - это начинающаяся простуда. Или же кашель – уже следствие заражения. Но холодный воздух катализатором боли в горле никак не является.  Некоторые врачи советуют не пренебрегать прогулками зимой – ведь так иммунитет начинает «работать в полную силу». Только одевайтесь теплее.

7. Солнце зимой не греет, поэтому и обгореть невозможно

Если посмотреть на тех, кто только вернулся с зимнего отдыха в горах, то практически все – загоревшие. А ведь объяснение весьма простое – лед и снег отражают намного больше вредного излучения, чем земля летом. Поэтому в солнечные, морозные дни солнцезащитный крем лишним точно не будет.

Несмотря на обещания синоптиков, что эта зима будет относительно теплой, расслабляться не стоит. Одевайтесь теплее, берите с собой чай в термосе, а если уж замерзли, то скорее в тепло. Иначе вместо визита в кофейню и посиделок с друзьями, можно отправиться в больницу с посиневшей конечностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.11.2018, 00:27
ФСБ: украинским морякам приказали двигаться к Керчи в «скрытном порядке»
Дата28.11.2018, 07:33
Опубликованы новые кадры переброски в Кронштадт Су-27 вертолетом Ми-26
Дата27.11.2018, 10:41
Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата28.11.2018, 10:37
ПВО Крыма усилят дивизионом ЗРК С-400 «Триумф»
Дата28.11.2018, 10:33
Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:40 В стране и мире
Видео
В Госдуме предложили вернуть штрафы за оставление места ДТП
10:33 Вопросы истории
Видео
Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины
09:37 В стране и мире
Видео
По факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело
09:34 В стране и мире
«Курица и водка - общие, но магия вот-вот исчезнет»: впечатления испанского журналиста от плацкарта
08:11 В стране и мире
Американский самолет-разведчик обнаружили у берегов Крыма
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Чемпионка мира по футболу скончалась в 20 лет от редкой болезни
Видео
Ламантин перевернул каяк с туристкой: видео
Видео
Блогер раскрыл правду о командирах арестованных украинских катеров
Михалков ответил на слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Видео
Солистка группы «Винтаж» рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.