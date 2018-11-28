Топ-7 мифов о холоде и обморожении: растирки снегом и менингит из-за мороза

«Звезда» собрала самые популярные мифы о холодной погоде и обморожении.

Осень очень долго радовала европейскую часть России нехарактерно теплой погодой. Но зиму у нас никто не отменял, а некоторые представители рода человеческого до сих пор полагают, что ходить можно в легком пальто и подвернутых джинсах. Главное, чтоб красиво. Каждый раз, когда в поле зрения попадают голые лодыжки, а на улице температура приближается к нулю, кажется, что тебе холодно и «за себя и за того парня». И миру твердили уже не раз, что все это грозит обморожением.

А стоит нашим сердобольным и скорым на помощь гражданам увидеть посиневшие руки своих детей / друзей/ родственников, как начинаются героические попытки согреть замерзающего. Ведь его спасение – теперь дело рук всех окружающих. Мы попробуем развенчать самые популярные мифы о воздействии холода на человека.

1. Растереть несчастного снегом прямо на улице

То есть человеку и так холодно, а мы его еще разденем и натрем снегом. Нет, так делать нельзя. Мелкие сосуды на морозе становятся, проще говоря, очень хрупкими. Такими резкими движениями можно повредить их и занести инфекцию.

А для людей со слабым сердцем такая шоковая терапия вообще неполезна.

2. Ну если нельзя снегом, тогда быстрее в тепло и в горячую воду

И снова плохо. Нет, то, что человека нужно привести в теплое помещение – это факт. Но вот согревать пострадавшего нужно постепенно. Во-первых, для организма в целом погружение в кипяток будет шоком. А во-вторых, от резких перепадов температуры в крови могут образовываться тромбы, что может привести к куда более серьезным последствиям. Лучше всего начать отогревать человека в чуть теплой воде, около 20 градусов, и постепенно довести ее до 40.

3. Алкоголь прекрасно согревает

Да, многим так кажется. И когда пьешь по телу вроде разливается приятное тепло. Но это обманчивое ощущение. Употребление алкоголя притупляет чувство холода, организм просто неадекватно реагирует на внешнюю среду, и человек, находясь в состоянии подпития, не может контролировать собственное состояние. В итоге, получает еще более сильное обморожение. Кстати, статистика говорит сама за себя: более 90% случаев обморожения приходится на людей, находящихся в сильном опьянении.

4. Примерзшего к качелям (или другим металлическим предметам) нужно скорее отодрать

Нет, так мы только нанесем ребенку (хотя и некоторые взрослые тоже попадают в столь щекотливую ситуацию) дополнительную травму. Лучше всего полить железку теплой водой. Тогда все останутся целы. Хотя, понятно, что это не всегда возможно. Тогда попытайтесь погреть железку просто дыханием. Так вы хоть немного облегчите положение нерадивого отпрыска (или друга).

5. Менингит – следствие того, что я не надел шапку

Нет. Менингит – это сугубо инфекция. Она не проникает в головной мозг из-за переохлаждения. У менингита три основных возбудителя: вирус, грибок или бактерия. По сути, это – воспаление оболочек головного или спинного мозга. Конечно, организм из-за переохлаждения слабнет и становится более восприимчивым к инфекциям, но это – не главная причина менингита. И тем более не повод не носить шапку.

6. Не дыши холодным воздухом – горло заболит

Опять же причины того, что в «горле першит и глотать больно» - это начинающаяся простуда. Или же кашель – уже следствие заражения. Но холодный воздух катализатором боли в горле никак не является. Некоторые врачи советуют не пренебрегать прогулками зимой – ведь так иммунитет начинает «работать в полную силу». Только одевайтесь теплее.

7. Солнце зимой не греет, поэтому и обгореть невозможно

Если посмотреть на тех, кто только вернулся с зимнего отдыха в горах, то практически все – загоревшие. А ведь объяснение весьма простое – лед и снег отражают намного больше вредного излучения, чем земля летом. Поэтому в солнечные, морозные дни солнцезащитный крем лишним точно не будет.

Несмотря на обещания синоптиков, что эта зима будет относительно теплой, расслабляться не стоит. Одевайтесь теплее, берите с собой чай в термосе, а если уж замерзли, то скорее в тепло. Иначе вместо визита в кофейню и посиделок с друзьями, можно отправиться в больницу с посиневшей конечностью.