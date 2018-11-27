В результате крупной аварии на МКАД образовался 8-километровый затор
В районе 103-го километра МКАД столкнулись «Газель», Lada и Scoda.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Три автомобиля столкнулись на МКАД на востоке Москвы. Об этом сообщили «Звезде» в ГИБДД Москвы.
По информации ведомства, в районе 103-го километра МКАД столкнулись «Газель», Lada и Scoda. При аварии никто не пострадал.
В ГИБДД отметили, что на движении автотранспорта ДТП никак не отразилось. Однако, как показывает сервис «Яндекс.Пробки», движение затруднено в районе происшествия по внутренней стороне МКАД. Протяженность затора составляет восемь километров.