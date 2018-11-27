Могилу Канта облили краской в Калининграде

В ночь на вторник, 27 ноября, неизвестные вандалы облили краской могилу и памятник философу Иммануилу Канту, который установлен около Балтийского федерального университета.

Также вандалы разбросали листовки с призывом к студентам срывать таблички с «именем врага» и «показать себя русскими людьми, а не выродками». Кадры испорченного памятника появились в сети у пользователей-очевидцев.

Личности нарушителей пока не установлены.

Имманиул Кант является основателем немецкой классической философии. Всю жизнь он прожил в Кенигсберге (сегодня – Калининград). C 2005 года имя Канта носит Балтийский федеральный университет, в сквере перед зданием находится памятник философу.