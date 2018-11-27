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Украина ограничила пропуск россиян на границе с Крымом

Дарья Михалина
15:47 27.11.2018
Речь идет о пропускных пунктах «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар».
Украина ограничила пропуск россиян на границе с Крымом
Фото: dpsu.gov.ua

Украина ввела ограничения на контрольно-пропускных пунктах, расположенных в Херсонской области, для граждан, прибывающих из России. Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Он добавил, что речь идет о пропускных пунктах «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар». Изменение вступило в силу 25 ноября.

Как передает УНН слова Гордеева, ограничения коснулись лишь граждан РФ, граждане других стран могут пересекать пропускной пункт без ограничений.

Ранее сообщалось, что около 30 гражданам РФ отказали во въезде на Украину после инцидента в Керченском проливе.

Такие меры были приняты после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины попытались пересечь границу РФ. Украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников покинуть воды, после чего были задержаны и доставлены в керченский порт.

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