Жена начальника полиции Подольска стала фигуранткой дела о ДТП с пятью погибшими

Уголовное дело возбуждено в Подольске после ДТП, в котором погибли пять человек. Виновником аварии стала жена начальника городской полиции. Ей грозит до семи лет лишения свободы. В настоящий момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла 17 октября на Симферопольском шоссе. Находившаяся за рулем Toyota Land Cruiser, не справившись с управлением, въехала в минивэн Mitsubishi. В результате столкновения пять человек погибли, еще двое – ранены.

На сегодняшний день расследование по делу продолжается. Им занимается Главное следственное управление подмосковной полиции.