В Киеве оперируют Надежду Савченко

Депутата украинской рады, летчицу Надежду Савченко, которая была арестована по подозрению в подготовке терактов, оперируют в одной из больниц Киева.

«Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, и все сошлись на том, что оперировать нужно», - цитирует сестру летчицы Веру Савченко издание «Украинская правда».

После операции ее собираются доставить в СИЗО. Данный факт возмутил родственников Савченко, которые рассчитывали, что ей должны дать хотя бы сутки, для того, чтобы отойти от наркоза под присмотром медиков.

Напомним, в 2016 году Савченко осудили в России на 22 года тюрьмы за то, что она причастна к убийству журналистов в Донбассе. Весной 2016 года президент России ее помиловал, Савченко вернулась на родину. Однако в настоящее время на Украине она находится под арестом.

Савченко обвиняется в планировании терактов в правительственном квартале и Верховной раде. В конце октября арестованной за государственную измену Савченко был продлен срок ареста еще на два месяца.