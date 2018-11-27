«Не останавливайтесь, стреляйте в ответ»: раскрыт приказ командования ВМС Украины

Подруга одного из задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков Андрея Артеменко раскрыла приказы, которое командование ВМС Украины отдало военнослужащим перед осуществлением провокации.

Девушка по имени Марина дала комментарий журналистам, в котором, в частности, сообщила, что морякам перед выходом в плавание запретили сообщать близким любые подробности операции и отобрали у них телефоны. Несмотря на приказ, Артеменко нарушил запрет.

«Если будут открывать огонь и перекрывать путь - не останавливайтесь и стреляйте в ответ», - цитирует девушку издание «Информатор».

Провокация с участием трех украинских военных кораблей произошла 25 ноября. После пересечения ими границы РФ и опасного маневрирования они были задержаны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.