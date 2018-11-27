NASA показало видео приземления миссии InSight на Марс

Американское космическое агентство NASA обнародовало интерактивное видео, в котором показан процесс приземления миссии InSight на поверхность Марса.

Как рассказали в агентстве, перед посадкой аппарат, который весит 385 килограммов, совершил торможение в атмосфере планеты. При этом началось оно еще на высоте 128 километров от нее. Такое расстояние было высчитано примерно за шесть минут. И лишь в последние 15 секунд перед приземлением зонд выпустил опоры и опустился на поверхность Марса.

Миссия InSight была запущена в мае, и предназначена для изучения геологического строения Красной планеты.