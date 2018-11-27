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Крымский омбудсмен: задержанные украинские моряки находятся в статусе подозреваемых

Василиса Морозова
14:27 27.11.2018
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина сообщила о состоянии троих украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Уполномоченный по правами человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала журналистам, что украинские моряки, которые были задержаны за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, содержатся на территории военной части в Керчи.

«Они не были в местах лишения свободы - ни в ИВС, ни в СИЗО, ни в колонии. Потому что им еще не определена мера пресечения. Они просто задержаны», - сказала она.

По словам Лубиной, в больнице находятся только те, кто получил повреждения мягких тканей, их выпишут через три дня, так как состояние у моряков стабильное. Во вторник, 27 ноября, ожидается прибытие другой половины моряков.

«Я буду смотреть, чтобы права моряков не нарушались. Поинтересуюсь их условиями содержания, как к ним относились», - добавила омбудсмен.

Судьба украинских моряков будет решаться после решения Киевского районного суда Симферополя, который изберет меру пресечения для граждан Украины, нарушивших российскую госграницу.

Ранее сообщалось, что задержанный сотрудник СБУ признался, что нарочито не выполнял требования российских пограничников.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины пытались пересечь границу РФ. Украинские моряки проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование, в результате чего были задержаны и доставлены в керченский порт.

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