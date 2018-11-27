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В Бельгии поддержали действия пограничников России в Керченском проливе

Виктория Косогляденко
14:10 27.11.2018
По мнению депутата федерального парламента, защитники российской границы действовали в рамках международного права.
Фото: Aurore Belot ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российские пограничники при инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе действовали в рамках существующего международного законодательства. Такую позицию озвучил депутат федерального парламента Бельгии Альдо Каркасси, представляющий оппозиционную «Народную партию».

«Я считаю, что российская сторона действовала правомерно и в рамках международного права», - заявил парламентарий РИА Новости.

Каркасси дал прогноз, что в сложившейся ситуации не произойдет ее усугубление, а все-таки «восторжествует здравый смысл». Депутат оценил, что Россия точно не заинтересована в конфликте, поскольку была в позиции защищающейся стороны, а не стороны-нарушителя.

Добавим, что позиция бельгийского депутата - абсолютно здравомыслящая, однако не самая популярная в Европе. В целом Евросюзе отреагировали на инцидент в Керченском проливе достаточно сухо и сдержанно. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что необходимо «проявить сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации». Того же мнения придерживаются в Австрии, Германии и Турции. По традиции против России выступили Латвия, Эстония и Польша.

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