В Бельгии поддержали действия пограничников России в Керченском проливе

Российские пограничники при инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе действовали в рамках существующего международного законодательства. Такую позицию озвучил депутат федерального парламента Бельгии Альдо Каркасси, представляющий оппозиционную «Народную партию».

«Я считаю, что российская сторона действовала правомерно и в рамках международного права», - заявил парламентарий РИА Новости.

Каркасси дал прогноз, что в сложившейся ситуации не произойдет ее усугубление, а все-таки «восторжествует здравый смысл». Депутат оценил, что Россия точно не заинтересована в конфликте, поскольку была в позиции защищающейся стороны, а не стороны-нарушителя.

Добавим, что позиция бельгийского депутата - абсолютно здравомыслящая, однако не самая популярная в Европе. В целом Евросюзе отреагировали на инцидент в Керченском проливе достаточно сухо и сдержанно. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что необходимо «проявить сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации». Того же мнения придерживаются в Австрии, Германии и Турции. По традиции против России выступили Латвия, Эстония и Польша.