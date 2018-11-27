Сценарист «Симпсонов» рассказал о запретных темах мультсериала

Сценарист «Симпсонов» Майк Рейсс рассказал, как будут развиваться отношения главных героев мультсериала - Гомера и Мардж.

По словам Рейсса, разработчики сериала никогда не допустят, чтобы Гомер ударил или изменил Мардж. Сценарист отметил, что в шоу никогда не будет шуток про стрельбу потому, что эта тема в США считается больной, сообщает РИА Новости.

Рейсс добавил, что за 30 лет своего существования Симпсоны почти не изменились. Зритель может посмотреть любую серию и при этом не поймет, в каком году ее выпустили. Также он сказал, что не знает, в чем заключается секрет успеха мультсериала.

Самый продолжительный в Соединенных Штатах мультипликационный сериал «Симпсоны» был создан сценаристом и продюсером Мэттом Грейнингом в 1989 году.