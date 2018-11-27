В Кремле анонсировали заявление Путина по инциденту в Керченском заливе

Президент России Владимир Путин в ближайшее время озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшие дни позиция президента будет озвучена. Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин с самого начала провокационных действий получил исчерпывающую информацию о происходящем, поэтому, «когда придет время, президент даст все необходимые разъяснения».

«У него наверняка будет в Аргентине общение со СМИ, поэтому, я думаю, в ближайшие дни позиция президента будет озвучена им самим», — предположил Песков.

Днем 25 ноября три корабля ВМС Украины (катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу») нарушили госграницу России, войдя в российскую акваторию и двигались к Керченскому проливу, не выполняя требований Погранслужбы РФ.

Украинские корабли в итоге были задержаны с применением оружия. По факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело. После чего Рада одобрила указ украинского лидера Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины.