Звезда «Твин Пикса» сыграет Рузвельта

Американский актер Кайл Маклахлен, который получил наибольшую популярность благодаря роли агента Дейла Купера в телесериале «Твин Пикс», сыграет 32-го президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, Маклахлен исполнит роль в исторической восьмисерийной драме «Пересекая Атлантику», ее сюжет, в частности, сосредоточен на истории принцессы Марты Шведской, которая сбежала из Норвегии в 1941 году после вторжения немецких войск.

Отмечается, что большую часть Второй мировой войны Марта провела в США. Принцессу сыграет шведская актриса София Хелин, которая известна благодаря сериалу «Мост».

Старт съемок сериала запланирован на декабрь этого года.